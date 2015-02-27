中国发改委上调成品油价格 汽、柴油每吨分别升390和375元

路透北京2月27日 - 中国国家发展和改革委员会周五宣布，自周六(28日)零时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元人民币，这是继本月10日上调油价后的第二次上调。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，中国的成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。

刊登在发改委网站的通知称，中石油、中石化、中海油公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，各级价格主管部门要加强价格监督检查，严厉打击各种价格违法行为，切实维护成品油市场的稳定。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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