自周六起汽油、柴油每吨分别提价300元和285元--中国发改委

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月24日 - 中国国家发展改革委周五发布通知，自2015年4月24日24时，汽、柴油供应价格每吨分别提高300元人民币和285元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.22元和0.24元。
发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据4月24日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。
4月中旬以来，受中东地缘政治紧张等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格较大幅度上涨。
中国前次调价是在4月11日，将汽、柴油价格每吨分别提高120元币和115元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.09元和0.1元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。