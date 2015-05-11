周二汽、柴油价格每吨分别提高255元和245元--中国发改委

路透北京5月11日 - 中国国家发改委周一宣布，自5月11日24时起，汽、柴油价格每吨分别提高255元和245元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.19元和0.21元，为今年年内第五次上调成品油价。

刊登在发改委网站的新闻稿指出，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据5月11日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。

4月下旬以来，受中东地缘政治紧张和美元走弱等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格较大幅度上涨。

中国发改委上次油价调整是4月25日，将汽、柴油供应价格每吨分别提高300元人民币和285元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.22元和0.24元。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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