中国石化集团董事长兼党组书记由王玉普担任

美国证券托管结算公司宣布可为在中国的外资私募提供服务

路透上海5月9日 - 随着越来越多的外资投资机构在中国成立外商独资公司并从事私募基金管理业务后，美国证券托管结算公司（DTCC）周二宣布，即日起，在中国运营的外商独资企业将可以通过DTCC旗下的Omgeo CTM中央交易管理平台完善其私募基金管理业务。