周五汽、柴油价格每吨分别降低240元和230元--发改委

路透北京3月26日 - 中国国家发展和改革委员会周四发布通知，决定将汽、柴油价格每吨分别降低240元和230元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.2元，调价执行时间为3月26日24时。

此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据3月26日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未涨金额确定的。

3月中旬以来，受全球石油供过于求等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格较大幅度下降。

中国最近一次的调价是2月28日零时起，将国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元，也是继当月10日上调油价后的第二次上调。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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