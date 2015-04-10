周六起汽、柴油价每吨分别提高120元和115元--中国发改委

路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委周五宣布，周六起，汽、柴油价格每吨分别提高120元人民币和115元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.09元和0.1元。

发改委网站新闻稿称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据4月10日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。3月下旬以来，受中东地缘政治紧张等因素影响，国际市场油价大幅波动，前10个工作日平均价格有所上涨。

中国此前最近一次油价调整是在3月27日，将汽、柴油价格每吨分别降低240元和230元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.2元。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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