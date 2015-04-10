周六起汽、柴油价每吨分别提高120元和115元--中国发改委

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委周五宣布，周六起，汽、柴油价格每吨分别提高120元人民币和115元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.09元和0.1元。
发改委网站新闻稿称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据4月10日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。3月下旬以来，受中东地缘政治紧张等因素影响，国际市场油价大幅波动，前10个工作日平均价格有所上涨。
中国此前最近一次油价调整是在3月27日，将汽、柴油价格每吨分别降低240元和230元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.2元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数