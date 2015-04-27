中国1-3月工业利润降幅收窄 但需求疲弱致生产形势依然严峻

路透北京4月27日 - 受原材料价格降幅扩大和投资收益上升的影响，中国1-3月全国规

模以上工业企业利润同比降幅有所缩窄。不过鉴于需求疲弱且销售低迷，工业企业生产形势

依然严峻。

国家统计局周一公布数据显示，1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12,543.2亿

元人民币，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点；3月当月工业企业实现利润总额5

,086.1亿元，同比下降0.4%，降幅比1-2月份收窄3.8个百分点。

国家统计局工业司何平对数据解读称，3月工业利润降幅收窄主因原材料价格降幅加大

、投资收益由降转升以及财务费用下滑。

3月工业产品出厂价格同比下降4.6%，降幅与1-2月份持平，而原材料购进价格下降5.7%

，降幅比1-2月份扩大0.2个百分点。“原材料价格进一步下降增加了企业盈利空间。”何平

说。

他并援引数据指出，3月企业投资收益同比增加77.7亿元，拉动利润增长1.5个百分点；

而1-2月份投资收益则同比减少30.6亿元。

同时，降息对企业的增利作用逐渐显现。3月份，企业财务费用同比减少65.9亿元，相

当于拉动利润增长1.3个百分点，而1-2月份财务费用同比增加27.4亿元。

“石油加工等行业盈利明显好转。”何平并称，受原油价格变动的滞后效应和高成本原

油库存逐步消化等因素影响，3月石油加工行业盈利大幅好转，拉动全部规模以上工业企业

利润增幅提高5.8个百分点。

统计局数据并显示，企业利润率有所提高。3月主营业务收入利润率为5.65%，1-3月份

主营业务收入利润率为5.18%，分别比1-2月份提高0.75和0.28个百分点。

1-3月，国有控股企业实现利润总额2,496.4亿元，同比下降29.3%；股份制企业实现利

润下降5.2%；私营企业实现利润则为同比增长6.8%。

同期，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，1个行业持平，8个行业下

降，2个行业由同期盈利转为亏损。

参看工业利润图表，请点击：link.reuters.com/bah64w

不过何平亦认为，尽管3月份利润降幅有所收窄，但工业企业生产经营形势依然严峻。

“因需求偏弱，工业生产增速放缓，产品价格持续下降，主营业务收入增速明显下滑，

制约企业利润增加。”他说，“同时，销售低迷导致企业库存压力持续加大、应收账款居高

不下...库存压力和资金周转困难又进一步制约了企业效益的提高。”

3月末，工业企业产成品存货同比增长7.7%，增速比累计主营业务收入高5.7个百分点；

产成品存货周转天数为15.6天，同比增加0.8天；企业应收账款同比增长9.3%，增速比累计

主营业务收入高7.3个百分点；应收账款平均回收期为37.5天，同比增加2.8天。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2015年1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

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(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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