任天堂第三季获利锐减61%

独家：加拿大皇家银行评估可能出售亚洲财管业务--消息
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透1月26日电---日本任天堂7974.OS周四公布季度营利大降61%,并预计3月31日止全年营业亏损450亿日圆(5.8亿美元),此前公司营收不济,迫使其下调掌上型游戏机3DS价格.
公司此前预计2011/12财年营业利润为10亿日圆.
10-12月获利降至409亿日圆,而此前汤森路透I/B/E/S三位分析师则预期为520亿日圆.10-12月季度表现通常不俗.
任天堂在去年2月推出新3DS,但销量低靡,迫使公司在8月将3DS价格下调约三分之一.
自去年4月会计年开始後,任天堂股价腰斩,目前不到11,000日圆,因3DS失利和市场对其Wii U游戏机的失望情绪.公司在去年6月美国E3电玩展上推出Wii U游戏机.公司股价在2007年末触顶,当时报73,200日圆.(完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
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路透伦敦2月23日 - 曾经缔造逾二十年荣景、仅在金融危机期间短暂修正的英国楼市，在政府协商退欧进程之际，似将面临一段长期停滞。