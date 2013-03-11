新兴市场企业利润挤压严重 股市难有良好表现

资料图片显示一名巴西投资者在圣保罗盯着股价屏幕。 REUTERS/Paulo Whitaker

记者 Sujata Rao

路透伦敦3月8日 - 股市创纪录高位？本币升值？在美国也许是这样，但纵观新兴市场，经济放缓加上出口锐减，对企业获利的侵蚀远比那些看起来步履蹒跚的西方经济体要严重。

全球股市今年涨幅已经超过5%，作为领头的美国股市蹿升至纪录高位，而从中国到巴西众多新兴市场股市以美元计的回报非平即负，让那些担心市场第三年陷入走走停停的人惶惶不安。

雪上加霜的是，多数新兴市场货币兑美元都处于下跌之中。

鉴于主要央行现已全力开动了印钞机，因此这种疲弱令人担忧，尤其对那些被双位数回报、强劲的经济成长和消费需求所吸引，大量涌入新兴市场的投资者而言。

法国巴黎银行新兴股市策略主管Martial Godet认为，情况也许令人担忧，但却并不意外。

从Godet的计算结果来看，新兴市场股东权益报酬率(ROE)大幅降至12%左右，在过去18个月里降低了3个百分点，远远低于危机前的16-17%水准。

发达市场的ROE为13.5%。美国企业以15%的平均水平在ROE方面压了新兴市场一头--用Godet的话来说，美国是“质量最高成长性最好的市场”。ROE反映的是一家企业利用股东的股权投资赚取利润的能力。

“恶化情况既快又猛。”

“看一下获利能力的相关标准，就会发现2011-2012年新兴市场未能将经济成长转化为获利的增长。”

资金仍然在不断流入--EPFR Global数据显示，2013年流入新兴股票市场基金的资金规模达330亿美元，这只是投资者从债市抽回投向股市资金的一部分。

这些资金多数被今年的新股发行所吸收，据汤森路透数据显示，共计金额有300亿美元。但ROE暴跌让人觉得苗头不对，资金流入开始变得迟滞。

例如，ING Investment Management最近就调降其股票投资组合中对新兴市场的持有比重。

该投资管理公司资深基金经理Robert Davis指出，去年新兴市场企业尽管营收增长达到约12%，但企业获利却持平。

而发达市场中企业在这几年经济不好的时候仍然保持着获利能力，2012年录得单位数百分比营收增长，而利润仍提高了2-3%。

“(对于新兴市场)经济成长较快以及人口统计方面的长期预测是没错的，但最近几年的情况却令人失望，相比于发达市场，这里的企业...保护利润率的能力要差一些。”Davis说。

**腹背受敌**

当然，在新兴市场之中，还是有持续表现亮眼的国家和板块出现。同时，尽管获利成长欠佳,MSCI明晟新兴市场股指在2012年仍然上涨15%。

但新兴市场企业的利润正遭到双重挤压。

首先，瑞银集团分析师认为，在景气放缓之中，新兴市场首当其冲受到影响，新兴市场成长率领先发达国家的幅度已经降至10年低点--3个百分点。由于出口萎缩，直接打击企业营收、国家经常帐收支及汇率。

瑞银指出，由于全球经济成长与新兴市场企业的获利通常走势一致，全球经济成长率如果只有3%，可能不足以带动新兴市场企业获利增幅回升。

另一方面，摩根大通资产管理也指出，历史上过去几次外部收支情况恶化时--例如1997-1999年、2005年及2008-2009年--新兴国家股市也都是表现落后局面。摩根大通同样也对新兴股市采取中性立场。

“我们将密切注意两组数据--贸易及获利--以研判是否要重新积极布仓，”摩根大通资产管理的跨资产策略团队向客户表示。

其次，金融危机彻底暴露出新兴市场企业的低效率问题。

由于各国政府为了重振经济成长而加强控制，企业的投入成本，包括投资及薪资等，甚至可能因而更加沉重。四大金砖国家尤其如此--中国、印度、俄罗斯及巴西.MIBC00000PUS股指表现连续四年落后美股标准普尔500指数.SPX的回报率。

“在危机之后，美国及其他发达市场国家的企业透过减少投资、降低财务杠杆、积累现金现金、及精简优化业务等方式，确确实实地努力提高效率，”Godet指出。

“新兴市场企业则是持续投资，彷佛2008年危机不曾发生，彷佛经济成长还是像以前一样强劲。”

**高期望**

尤有甚者，这些企业的股价尚未完全反映这些隐忧。新兴市场企业的2013年获利增幅预期目前为13.5%，而美国及欧洲只有8%。

摩根大通资产管理指出，他们根据未来市盈率(本益比)、市帐率、股价与现金流量比、及股息收益率(殖利率)而制成的综合估值指数显示，新兴市场企业估值比发达国家高出17%。

摩根大通表示，新兴市场必须有更优秀的获利表现，才有资格享受这个溢价。

德意志银行分析师认为这并不乐观。他们指出，在2008年之后买进新兴市场股票的人，都太晚上车了，他们预期新兴市场表现落后情况可能长达数年，而现在只不过才走了27个月。(完)

(编译 郑茵/蔡美珍; 审校 丁琦/石冠兰)

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