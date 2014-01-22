中国决定改革中央财政科研项目和资金管理办法

路透北京1月22日 -中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定改革中央财政科研项目和资金管理办法，要简政放权，简化审批流程，建立公开透明的申报、立项、评审和批准制度，消除行政化定项目、分资金弊端。

会议指出，财政资金积极支持基础前沿、战略高技术、社会公益和重大共性关键技术研究，建立财政投入与社会资金搭配机制，对市场导向类项目突出以企业为主体，自主决定研发方向、要素配置等。

“健全绩效评估、动态调整和终止机制。强化资金监管，建立科研信用‘黑名单’制度，杜绝一题多报、重复资助等现象，消除行政化定项目、分资金的弊端，把资金用到刀刃上。”会议称。

会议还部署推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展，审议通过《南水北调工程供用水管理条例（草案）》。确定推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的政策措施。

明确引导民间资本投资文化创意、设计服务领域，设立创意中心、设计中心，放开建筑设计领域外资准入限制。突出绿色和节能环保导向，通过完善标准、加大政府采购力度等方式加强引导，推动更多绿色、节能环保的创意设计转化为产品。同时完善相关扶持政策和金融服务，用好文化产业发展专项资金。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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