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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 06:58 BJT

胡锦涛：将促就业放在优先位置

据新华社报道，中国国家主席胡锦涛周二表示，当前乃至整个"十二五"(2011-2015年)时期，在就业总量压力持续加大的同时，就业结构性矛盾更加突出，就业形势依然严峻，要实施更加积极的就业政策，把促进就业放在经济社会发展的优先位置。路透

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