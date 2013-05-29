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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 10:03 BJT

路透调查：英国2013年房价涨幅料为四年来最大

路透伦敦5月28日 - 周一的一项路透调查显示，英国房屋价格2013年高歌猛进，将创下四年来最快增速。调查还显示，房价增幅将低于今年的通胀水平。

分析师认为，低利率和政府旨在促进楼市增长的贷款刺激措施，意味着房价仍被持续高估。

这项在过去一周进行的调查访问了23位市场观察人士。受访者预测英国房价今年将上涨2.0%，远高于2月调查中对房价前景持平的预期。预估值从下跌2.0%至上涨5%不等。

2014年，房价料将加速上涨2.4%，仅与当年的消费者物价指数(CPI)预期涨幅相当。

Moody's Analytics经济分析师Melanie Bowler表示，“强于预期的第一季国内生产总值(GDP)数据将对家庭信心有重要提振。同时，借贷成本正在下降，银行有望批准更多贷款申请。”

据全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)数据，英国4月房屋平均价格为165,586英镑(250,100美元)，超出去年平均工资26,500英镑的六倍。

大多受访者称，房屋平均价格仍然太高。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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