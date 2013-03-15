曾计划用于建设北美最高居民楼的地块将被转卖

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月14日（记者 Ilaina Jonas） - 消息人士周三称，原本计划打造北美最高居民楼Chicago Spire的一块地有可能被重新开发，不过规模会缩小，所有者会改变。
该消息人士称，爱尔兰国有银行Anglo Irish Bank Corp正在卖出一笔贷给爱尔兰Shelbourne Development Group的坏账。Shelbourne是Chicago Spire的开发商。
这笔贷款余额9,280万美元，包括芝加哥河畔2.18英亩该土地的开发权。该地块位于芝加哥市中心，是价格最贵的地段之一，或能支持10亿美元的项目。
Chicago Spire由著名设计师Santiago Calatrava设计，原计划为150层。不过该项目在信用危机期间陷入财务困境，Shelbourne于2010年在这笔贷款上违约。
这笔贷款由该房地产项目担保，违约后由Anglo Irish Bank Corp接手。Anglo Irish Bank Corp于2009年被收归国有，爱尔兰处理地产坏账的国家资产管理机构（National Asset Management Agency）正在出售这笔坏账。
该消息人士指出，新买家料不会继续开发同样的项目。土地开发许可为1,200个公寓，或能支持两三栋楼，230万平方英尺。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
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