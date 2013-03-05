新“国五条”或掀起短期购房热潮

乐视网旗下乐视致新获台湾仁宝注资7亿元 资本实力提升
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路透香港3月4日（记者 Clement Tan/Yimou Lee） - 中国打压房地产市场的“国五条”导致房地产相关板块周一录得近五年来最大跌幅，尽管一些经济学家预计短期内二手房房价将上涨，至少在地方政府推出相关调控细则以前。
“国五条”将对出售住房按转让所得的20%征税，并进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。
“中国人民银行和地方政府等相关部门将宣布更多细则，因此市场当然应该认真对待，准备迎接相关金融资产价格的下跌，”美银美林中国首席经济学家陆挺在3月3日的研究报告中写道。
陆挺表示，在地方政府推出征税细则前，二手房买卖或非常火爆，不过随后成交量将大幅走低，冲击房地产中介。
上证地产指数.SSEP周一大跌9.3%，录得2008年6月中旬以来最大单日跌幅。沪深300指数.CSI300下挫4.6%，为2010年11月以来最大单日跌幅。
“新政的实际影响可能非常大，也可能非常小，取决于执行情况。不过措辞意外严厉。未来三个月，影响可能不大。不过预期非常负面，”法国兴业银行企业和投资银行部门中国经济学家姚炜指出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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