中国房企非房收入占比超30%可申报发债 仅能投向非房业务--报载

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月19日 - 近期市场上有传闻称房企发债将放开。证券时报周三报导，交易所确实有了最新窗口指导，对房地产企业发债的限制略有松动，但并非是全面放开；只有非房地产收入占30%以上的房企方可申报发债，且募集资金仅能投向非房业务。
报导指出，最新情况是，不满足现有发债申报要求的房地产企业，若其他某一非房地产业务板块收入占营业收入比例超30%的，也可以申报发债。但募资用途只能用于非房地产业务，并进行专户监管。另外，类平台项目也恢复审核，但来自地方政府的营业收入占比不能超50%。
报导还引述一家从事债券承销的券商人士透露，近期，交易所对类平台债券项目已经恢复审核，但仍要求发行人来自地方政府的收入占比不超50%。即发行人最近三年的营业收入中来自所属地方政府的比例若超过50%，仍不能在交易所发债。
而符合条件的类平台项目则没问题，只是代建项目收入需要提供立项文件和银行流水；募集资金用途也没有新的限制，符合要求即可。
去年沪深证交所相继发布通知及监管函，对房地产及钢铁、煤炭过剩行业的公司债券发行审核试行分类监管，并明确规定房地产企业的公司债券募集资金不得用于购置土地。（完）
(发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。