中国房企非房收入占比超30%可申报发债 仅能投向非房业务--报载

路透上海4月19日 - 近期市场上有传闻称房企发债将放开。证券时报周三报导，交易所确实有了最新窗口指导，对房地产企业发债的限制略有松动，但并非是全面放开；只有非房地产收入占30%以上的房企方可申报发债，且募集资金仅能投向非房业务。

报导指出，最新情况是，不满足现有发债申报要求的房地产企业，若其他某一非房地产业务板块收入占营业收入比例超30%的，也可以申报发债。但募资用途只能用于非房地产业务，并进行专户监管。另外，类平台项目也恢复审核，但来自地方政府的营业收入占比不能超50%。

报导还引述一家从事债券承销的券商人士透露，近期，交易所对类平台债券项目已经恢复审核，但仍要求发行人来自地方政府的收入占比不超50%。即发行人最近三年的营业收入中来自所属地方政府的比例若超过50%，仍不能在交易所发债。

而符合条件的类平台项目则没问题，只是代建项目收入需要提供立项文件和银行流水；募集资金用途也没有新的限制，符合要求即可。

去年沪深证交所相继发布通知及监管函，对房地产及钢铁、煤炭过剩行业的公司债券发行审核试行分类监管，并明确规定房地产企业的公司债券募集资金不得用于购置土地。（完）