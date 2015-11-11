中国商务部简化外商投资房地产企业管理 取消网站备案公示

路透北京11月11日 - 中国商务部和外管局周三发布通知称，将进一步简化外商投资房地产企业管理工作，地方各级商务主管部门根据外商投资法律法规和有关规定批准外商投资房地产企业的设立和变更，并按要求填报房地产项目相关信息，取消商务部网站备案公示程序。

商务部网站新闻稿称，外商投资房地产企业在完成前述工作流程后，可按相关外汇管理规定到银行办理外商直接投资项下外汇登记等手续。商务部每季度将对外商投资房地产企业进行一次随机抽查。

商务部将对抽查发现的违规行为加大惩处和曝光力度，对违规审批的部门在商务系统内予以通报批评；对违规的外商投资房地产企业及其投资者依法予以处罚，列入“黑名单”，并在商务部网站予以公示。

新闻稿并指出，各级商务主管部门对违规或未按要求填报房地产项目相关信息的企业及其投资者以后的投资行为应从严审查，商务部将对列入“黑名单”的外商投资房地产企业及其投资者或有违规审批情况的审批部门加大随机抽查力度。

中国国家统计局周三公布，1-10月全国房地产开发投资同比增长2%，增速较1-9月的2.6%进一步下滑。1-10月，房地产开发企业新开工面积同比下降13.9%，降幅较1-9月的下降12.6%有所扩大。（完）