路透调查：今年英国房价涨幅料再度超过通胀 但若退欧则将遏制涨势

路透伦敦6月8日 - 路透调查显示，今年英国房价上涨速度将再次超过整体物价，但如果选民投票决定离开欧盟，房价涨速则将受到遏制。

英国将于6月23日举行退欧公投，民调显示“退欧”和“留欧”支持率不相上下。

根据过去几周访问17位专家的调查，如果留在欧盟，英国房价今年料将上涨5.0%，远高于近期另一份路透调查中分析师预期的通胀率0.7%。

明后两年房价涨幅料均为4%左右，同期通胀率料分别为1.7%和2.0%。

“若投票决定‘留欧’，实体房地产市场(成交量和价格)将像金融房地产市场一样上涨，”独立的房产咨询机构Building Value的Tony Williams称。

路透调查显示，倘若英国投票决定离开欧盟，今年房价预计仍将上涨3.8%，但2017年料将持平，之后在2018年小涨2.0%。(完)