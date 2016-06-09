路透调查：今年英国房价涨幅料再度超过通胀 但若退欧则将遏制涨势

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月8日 - 路透调查显示，今年英国房价上涨速度将再次超过整体物价，但如果选民投票决定离开欧盟，房价涨速则将受到遏制。
英国将于6月23日举行退欧公投，民调显示“退欧”和“留欧”支持率不相上下。
根据过去几周访问17位专家的调查，如果留在欧盟，英国房价今年料将上涨5.0%，远高于近期另一份路透调查中分析师预期的通胀率0.7%。
明后两年房价涨幅料均为4%左右，同期通胀率料分别为1.7%和2.0%。
“若投票决定‘留欧’，实体房地产市场(成交量和价格)将像金融房地产市场一样上涨，”独立的房产咨询机构Building Value的Tony Williams称。
路透调查显示，倘若英国投票决定离开欧盟，今年房价预计仍将上涨3.8%，但2017年料将持平，之后在2018年小涨2.0%。(完)
(编译 许娜；审校 高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。