路透调查：未来两年美国房价涨速或进一步放缓，今年房价料上涨7.5%

路透华盛顿5月30日 - 路透调查显示，未来两年美国房价涨速可能会进一步放缓，受累于放贷条件收紧，薪资增长缓慢及缺少首度购房者。

房价增速已经开始趋于温和。根据受访的31位分析师的预期中值，今年房价料将上涨7.5%，但2016年时预计仅将上涨4.0%。

而此前公布的数据显示，美国3月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价较上年同期上升12.4%。

受访分析师预计，楼市活动不会大幅回升，2016年前房价年涨幅将逐步下降。

根据路透调查，今年第二季房屋转售折合成年率料达475万栋，之后预计将继续增加，到2015年第一季时达510万栋。4月房屋转售为465万栋。

此外，地产分析师似乎也不太确定房价是否会变得太高。

对于按照10个等级评估美国房价是否合理的问题--10级为房价过高、1级为过低，分析师的回答介于3-7.5级，显示答案非常保守。

放贷标准收紧、就业市场复苏缓慢及薪资几无增长都可能会阻碍首度购房者为楼市复苏做出贡献。

“如果想在楼市看到更多首度购房者的身影，经济成长必须更加强劲，”Mesirow Financial分析师David Nice称。“这将推动楼市走上持续增长的轨道。”