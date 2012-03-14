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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 14日 星期三 15:16 BJT

温家宝：房价远未回归合理

中国楼市调控正进行到关键时刻。国务院总理温家宝周三在“两会”举行的中外记者会上重申调控不能放松，并表示房价目前远未回到合理价位。他补充指出，合理的房价应与居民收入相适应；从方向上看，应该鼓励更多的人租房；对住房的需求是刚性的，且将持续。路透

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