调查：中国地产业薪资降幅亚洲居首

路透香港11月18日电---英国皇家特许测量师学会（RICS）和人力资源顾问公司Macdonald & Co发布的报告称，今年亚洲地产专业人士的平均薪资下降，主要是受中国大陆从业人士薪资下滑拖累。

调查报告显示，今年亚洲地产专业人士平均基本薪资下滑了5.8%至89,951美元，其中中国大陆降幅最明显，大幅减少了30%至68,344美元。由於中国政府出台房产限购措施，房屋销量急剧减少，房价也呈现疲势。

据中国周五公布的官方数据，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比仅涨2.8%，为连续第三个月涨幅放缓，并为今年以来最低涨幅。

调查表明，香港和新加坡的地产专业人士薪资增长了20%，平均薪资分别为117,969美元和123,778美元。（完）

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。