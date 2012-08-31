房产税扩大试点方案尚未最终确定--国税总局

路透北京8月31日电---中国国家税务总局日前称,由於对个人住房征税涉及面广,且需要一系列的配套制度,扩大试点方案以及细化的徵收标准和办法尚未最终确定.

国税总局日前在人民网称,目前还在会同财政部、住房城乡建设部在总结沪、渝两市房产税改革试点经验的基础上,研究推进扩大房产税改革试点范围问题.

自去年1月底开始,上海对部分个人住房徵收房产税,徵收范围包括上海市居民家庭在上海市新购且属於该居民家庭第二套及以上的住房和非上海市居民家庭在当地新购的住房.

中国财政部将稳步推进个人住房房产税改革试点列为今年任务之一.上周国土资源部网站发布消息称房产税扩围试点将在湖南和湖北进行,之後该消息被紧急撤下,而涉及地区的税务局亦纷纷发布澄清公告.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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