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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 13日 星期五 14:01 BJT

泰军方领导人同意周末见抗议领袖

泰国军方领导人周四同意周末与反政府运动领袖会面，这令该国政治前景更加不确定。军方周四晚间发布声明称，已经邀请抗议领导人素贴参加周六举行的陆海空部队领导人会议，“为泰国寻找出路”。声明称，武装部队最高司令将作为调解人，其他“有关人员”将参会。图为素贴。路透
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