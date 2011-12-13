反华尔街示威者扰乱美国西海岸港口

路透加利福尼亚12月12日电（记者 Laird Harrison）---反华尔街示威者周一在美国西海岸几处港口游行，试图阻断货运交通、给抗议运动重新注入活力。

示威活动蔓延加利福尼亚圣地亚哥及阿拉斯加安克雷奇等港口，组织者希望以此引起人们关注美国经济不平等、高失业率，以及他们所说的偏向富人的金融体系。

尽管一些码头早上卡车进入以及工人上班受到阻挠，示威者似乎并未达到他们对商业活动造成重大影响的目的。少数示威者在长滩和圣地亚哥被捕。

最大规模的示威活动在加利福尼亚奥克兰举行，约1,000名示威者于黎明前聚在此处一个中转站，高呼"这是谁的港口？这是我们的！"示威者随後游行至该市货运港口，分成小组试图阻断码头入口。

奥克兰货运港口是美国吞吐量第五的集装箱港，示威者于至少两个码头处在警察面前拉起警戒线，阻止拖车进入。

两名码头工人在一个门外告诉路透，他们了解到，上早班的工人们到来後，拒绝跨入警戒线。

Boots Riley是示威活动的一名组织者，他说奥克兰港口的进港货运已被阻断，只允许两艘支持示威的船只进入。

港口管理人员表示，港口工作仅受到零星的打扰，包括工人迟到。他们否认港口的运营被中断或是被严重影响。

该港口发言人Isaac Kos-Read说："我们在所有的七个海运码头……正保持一定水平的运营。"

在俄勒冈州波特兰，数百名示威者阻挡码头大门，迫使该港口关闭其四个主要货运码头中的两个，其中一个为该港口主要的深水集装箱码头。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。