反华尔街示威者扰乱美国西海岸港口

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透加利福尼亚12月12日电（记者 Laird Harrison）---反华尔街示威者周一在美国西海岸几处港口游行，试图阻断货运交通、给抗议运动重新注入活力。
示威活动蔓延加利福尼亚圣地亚哥及阿拉斯加安克雷奇等港口，组织者希望以此引起人们关注美国经济不平等、高失业率，以及他们所说的偏向富人的金融体系。
尽管一些码头早上卡车进入以及工人上班受到阻挠，示威者似乎并未达到他们对商业活动造成重大影响的目的。少数示威者在长滩和圣地亚哥被捕。
最大规模的示威活动在加利福尼亚奥克兰举行，约1,000名示威者于黎明前聚在此处一个中转站，高呼"这是谁的港口？这是我们的！"示威者随後游行至该市货运港口，分成小组试图阻断码头入口。
奥克兰货运港口是美国吞吐量第五的集装箱港，示威者于至少两个码头处在警察面前拉起警戒线，阻止拖车进入。
两名码头工人在一个门外告诉路透，他们了解到，上早班的工人们到来後，拒绝跨入警戒线。
Boots Riley是示威活动的一名组织者，他说奥克兰港口的进港货运已被阻断，只允许两艘支持示威的船只进入。
港口管理人员表示，港口工作仅受到零星的打扰，包括工人迟到。他们否认港口的运营被中断或是被严重影响。
该港口发言人Isaac Kos-Read说："我们在所有的七个海运码头……正保持一定水平的运营。"
在俄勒冈州波特兰，数百名示威者阻挡码头大门，迫使该港口关闭其四个主要货运码头中的两个，其中一个为该港口主要的深水集装箱码头。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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