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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 13日 星期二 14:49 BJT

反华尔街示威者扰乱美国西海岸港口

反华尔街示威者周一在美国西海岸几处港口游行，试图阻断货运交通、给抗议运动重新注入活力。示威活动蔓延加利福尼亚圣地亚哥及阿拉斯加安克雷奇等港口，组织者希望以此引起人们关注美国经济不平等、高失业率，以及他们所说的偏向富人的金融体系。路透

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