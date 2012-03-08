深圳唯冠要求在中国停销苹果iPad

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透香港3月8日电---在美国苹果公司(AAPL.O)宣布推出新款iPad平板电脑後不久,中国深圳唯冠随即发布一封公开信,要求中国供应商和经销商立即停止销售和运输iPad产品(包括新一代iPad).
深圳唯冠在公开信中强调,截至目前该公司是"iPAD"注册商标唯一合法的权利人,依法享有禁止他人使用该商标的一切权利.
深圳唯冠称,继续销售iPad将被视为故意侵权,公司将在不作任何通知的情况下,采取所有最为严厉的措施追究侵权人的一切法律责任.
苹果与深圳唯冠有关iPad中国商标归属权的诉讼案二审此前在广东省最高人民法院开庭,目前该案仍在审理中.
苹果新版iPad预计将於3月16日开始发售.(完)
--记者 黄运涛/李千仪; 审校 乔艳红
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。