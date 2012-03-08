深圳唯冠要求在中国停销苹果iPad

2012年3月7日，苹果公司在旧金山发布最新版iPad后，一名顾客在苹果公司产品展厅手上拿着新款iPad。摄影：路透/Robert Galbraith

路透香港3月8日电---在美国苹果公司(AAPL.O)宣布推出新款iPad平板电脑後不久,中国深圳唯冠随即发布一封公开信,要求中国供应商和经销商立即停止销售和运输iPad产品(包括新一代iPad).

深圳唯冠在公开信中强调,截至目前该公司是"iPAD"注册商标唯一合法的权利人,依法享有禁止他人使用该商标的一切权利.

深圳唯冠称,继续销售iPad将被视为故意侵权,公司将在不作任何通知的情况下,采取所有最为严厉的措施追究侵权人的一切法律责任.

苹果与深圳唯冠有关iPad中国商标归属权的诉讼案二审此前在广东省最高人民法院开庭,目前该案仍在审理中.

苹果新版iPad预计将於3月16日开始发售.(完)

--记者 黄运涛/李千仪; 审校 乔艳红

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