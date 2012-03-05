深圳唯冠破产清算或中止iPad商标案--报载

2012年3月3日，一名用户用iPad浏览苹果网站。深圳唯冠将遇新麻烦，深圳商报周一报导称，台湾富邦产物保险股份公司对唯冠提起破产清算申请，一旦法院裁定深圳唯冠进入破产清算程序，唯冠与苹果的诉讼将因此中止。 REUTERS/Carlos Barria

路透上海3月5日电---正与美国苹果公司(AAPL.O)争iPad商标的深圳唯冠将遇新麻烦.深圳商报周一报导称,台湾富邦产物保险股份公司对唯冠提起破产清算申请,一旦法院裁定深圳唯冠进入破产清算程序,唯冠与苹果的诉讼将因此中止.待法院指定的管理人接管深圳唯冠财产後,该诉讼才能继续进行.

报导引述台湾富邦委托代理人、北京市中银(深圳)律师事务所高级合伙人陈忆律师的话称,去年6月27日,富邦保险依法向深圳中院提交申请书,请求法院宣告深圳唯冠破产并对其进行破产清算,法院尚未回复.鉴於深圳中院对此破产申请的审查已超期,富邦方面已於2月20日向深圳中院发出了关於尽快裁定受理破产申请的请求.

据该报导,深圳唯冠董事长杨荣山已承认确有此事,但他同时表示,目前此事不会对目前正在审理中的iPad商标案有太大影响.

"首先,法院还没有受理此案.即使法院受理了,我们还可与债权人以及法院协调."杨荣山说,唯冠方面会与富邦保险以及法院协调,尽量不让公司进入破产清算.即使万一真的破产了,唯冠还可以申请资产重组,所以不会对目前正在审理中的iPad商标案有太大影响.

因债务纠纷,2010年11月深圳中院判决深圳唯冠向富邦保险支付867.97万美元.在富邦申请强制执行之後,盐田区法院查明,在执行过程中查封、处理的深圳唯冠的财产,都已经被用於抵押贷款,银行享有优先受偿权.法院据此认为深圳唯冠目前没有其他财产可供执行.

在去年底深圳中院召开的听证会上,虽然唯冠方面辩称正与苹果诉讼,未来有可能用获得的赔偿来偿还债务.富邦保险则表示,鉴於此商标权诉讼判决并未生效,深圳唯冠用未来不可预知的赔偿款来证明自身的债务清偿能力,缺乏说服力.

广东省高级人民法院近日开庭对唯冠与苹果的商标转让合同引起的权属纠纷进行二审,但目前尚未做出判决.

唯冠与苹果的商标权之争近期呈愈演愈烈之势.此前,上海浦东法院驳回了深圳唯冠要求责令苹果停止销售iPad平板电脑的申请,并中止该案诉讼.唯冠称对此判决结果不服,并将依法提起复议申请.此外,唯冠已於2月17日在美国加州的高等法院对苹果发起诉讼,将商标权战火烧到了苹果的家乡.

--发稿 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。