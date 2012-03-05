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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 14:12 BJT

深圳唯冠破产清算或中止iPad商标案--报载

正与美国苹果公司争iPad商标的深圳唯冠将遇新麻烦。《深圳商报》周一报道，台湾富邦产物保险股份公司对唯冠提起破产清算申请，一旦法院裁定深圳唯冠进入破产清算程序，唯冠与苹果的诉讼将因此中止。待法院指定的管理人接管深圳唯冠财产後，该诉讼才能继续进行。路透

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