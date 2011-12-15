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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 15日 星期四 13:57 BJT

人行：明年保持稳健货币政策

中国央行周三称，根据中央经济工作会议部署，明年将继续实施稳健货币政策，进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性，准确把握好调控的力度、节奏和重点，同时要调节好货币信贷，保持社会融资规模合理增长；着力优化信贷结构；继续完善人民币汇率形成机制。路透

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