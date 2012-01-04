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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 15:51 BJT

温家宝：今年实行稳健货币政策

中国国务院总理温家宝湖南经济调研时称，中国2012年已经明确实行稳健的货币政策，并因时因势进行预调微调。他并指出，中国正处在经济下行压力和物价高位并存的状况。与2008年国际金融危机来临时相比，还面临外需减少、企业综合成本上升并存的问题。路透

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