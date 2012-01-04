温家宝：今年实行稳健货币政策

中国国务院总理温家宝湖南经济调研时称，中国2012年已经明确实行稳健的货币政策，并因时因势进行预调微调。他并指出，中国正处在经济下行压力和物价高位并存的状况。与2008年国际金融危机来临时相比，还面临外需减少、企业综合成本上升并存的问题。路透