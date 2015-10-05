英国个股：保诚集团可能将总部迁离伦敦，以规避欧盟新规--报导

路透10月4日 - 英国星期日泰晤士报引述知情人士报导，英国保险商保诚集团 可能将总部从伦敦迁往亚洲，以规避欧盟的新监管规则。

欧盟偿付能力规定II(Solvency II)将于2016年1月生效，该规定要求保险商持有足够多的资本，在市况不佳的情况下也能履行对投保人的承诺。星期日泰晤士报引述分析师的话称，偿付能力规定II可能导致保诚集团的资本储备金从90亿英镑(136.6亿美元)降至30亿英镑。

报导并称，这可能促使保诚集团出售英国业务，或将英国业务拆分成独立的上市公司，并将总部迁往香港或新加坡。

保诚集团回答路透的置评请求时，表示：“我们一直在说，作为一个大型的国际性的集团，我们定期审视业务结构，以保证其处于最理想状态。偿付能力规定II将对我们不到五分之一的业务产生影响。”

英国保险业最高监管机构7月表示，将不会采用欧盟保险业新规则，因英国保险体系拥有适量的资本。(完)