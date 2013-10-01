调查显示美国消费者更喜欢索尼PS4

路透旧金山9月29日（记者 Malathi Nayak） - 路透/益普索调查显示，美国消费者更喜欢索尼(6758.T)即将上市的PlayStation 4，而非微软(MSFT.O)Xbox One。

调查于9月23日-27日在网上进行，1,297名受访者中，26%的人称PlayStation 4上市后可能购买，而15%的受访者会选择Xbox One。

408名年龄在40岁以下的受访者中，41%选择索尼PS4，27%选择微软Xbox One。

尽管样本有限，调查结果仍反映出假期季的竞争将倒向一边。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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