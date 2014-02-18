标致家族同意与中国东风汽车结盟协议草案--消息人士

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透巴黎2月17日 - 消息人士表示，法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的创始家族周一同意与中国东风汽车(0489.HK)的30亿欧元(41亿美元)结盟计划。
两名了解会谈情况的消息人士表示，标致家族控股公司Etablissements PeugeotFreres及其子公司FFP(FFPP.PA)签署了增资计划。PSA标致雪铁龙将于2月19日公布该计划。
一名消息人士称，这两家控股公司批准了与东风汽车及法国政府商谈的“全部提议”。
各方就一项救助协议进行了数月的谈判，该协议将会使法国政府和东风汽车的各自持股14%。消息人士表示，该计划预计周二由标致汽车的董事会批准，并在次日宣布。
标致汽车的一名发言人拒绝评论。(完)
(编译 张涛；审校 李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透横滨5月4日 - 惠誉董事Mervyn Tang周四表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。
路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。