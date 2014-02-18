标致家族同意与中国东风汽车结盟协议草案--消息人士

路透巴黎2月17日 - 消息人士表示，法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的创始家族周一同意与中国东风汽车(0489.HK)的30亿欧元(41亿美元)结盟计划。

两名了解会谈情况的消息人士表示，标致家族控股公司Etablissements PeugeotFreres及其子公司FFP(FFPP.PA)签署了增资计划。PSA标致雪铁龙将于2月19日公布该计划。

一名消息人士称，这两家控股公司批准了与东风汽车及法国政府商谈的“全部提议”。

各方就一项救助协议进行了数月的谈判，该协议将会使法国政府和东风汽车的各自持股14%。消息人士表示，该计划预计周二由标致汽车的董事会批准，并在次日宣布。

标致汽车的一名发言人拒绝评论。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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