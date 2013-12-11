标致雪铁龙董事会批准35亿欧元增资计划

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透伦敦12月11日 -知情人士周三表示，法国车商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)董事会原则上批准由中国东风汽车集团(0489.HK)和法国政府参与的增资35亿欧元的计划。
这位消息人士称，该计划尚未最终敲定，其中包括供股和增加资本公积金，每股定价不超过7欧元。他还表示，该计划是在周二日举行的标致雪铁龙特别董事会上批准。
这位消息人士称，根据计划条款，增资计划完成后，东风汽车和法国政府将分别持有标致雪铁龙约20%的股权，而Peugeot家族将持有约15%的股权。
标致雪铁龙计划在明年1月或2月完成增资。该公司拒绝置评。记者未能联系到东风汽车置评。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。