PSA集团在中国需建立新的商业模式 加大成本削减--执行长

路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。

唐唯实称，集团将必须在采购、物流和生产方面削减更多支出，以抵消车辆价格下跌的影响。

唐唯实还表示，在竞争激烈的中国市场，该集团需要推出更多运动型车(运动休旅车，SUV)车型。(完)