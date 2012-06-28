PSA标致雪铁龙预计2015年在华销量将达95万辆（更新版）

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
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路透北京6月28日电---法国汽车制造商标致雪铁龙(PEUP.PA)表示,希望随着中国豪华车市场保持快速增长,预计2015年其中国销量将达到95万辆,包括20万辆豪华车型;且届时,中国市场将贡献其全球销量的15%,去年为11%.
标志雪铁龙周四在中国发布三款豪华轿车,其亚洲运营首席执行官奥立维(Gregoire Olivier)接受路透专访时称,虽然DS系列诞生不久,但凭借准确的市场定位,有望快速获得豪华车新客户的欢迎.
"我们预计到2020年时中国豪华车销量要从今年预计的100万辆增长到400万辆.我们的目标就是在这新增的300万年销量中寻求顾客."奥立维说.
他并称,在300万辆增量中即便只占10%即30万辆,也要较目前在中国规划的20万辆DS系列年产能高出一半.
此次发布的DS3、DS4和DS5车型将先以进口车形式销售,2013年底将逐步实现国产化.到2015年时,加上两款后续车型,将形成三款本地化生产车型和二款进口车型的组合.
从去年起中国车市陷入个位数增长率,但豪车市场仍保持近40%的增长,奥迪、宝马、奔驰等老牌豪车纷纷加码中国产销计划.
奥立维预计,今年中国不含进口车的轿车市场增长7%左右至1,270万辆,今后几年料保持8-10%的持续增长.
"中国基础设施建设速度很快,虽然大城市汽车销量放缓,但随着西部开发,内地销售增长潜力非常可观."他说.
他并称,标致雪铁龙的策略是以高端车型补充主流车型.预计到2015年时,其与东风汽车的合资厂生产的主流汽车总销量达到75万辆,市场份额达5%.
加上豪华车型届时20万辆的年销量,标致雪铁龙届时在华总销量将达95万辆.(完)
--发稿 李然/方燕; 审校 杨淑祯
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