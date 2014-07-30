标致雪铁龙汽车业务三年来首次盈利

路透巴黎7月30日 - PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的复兴计划开始见效，上半年亏损减少，核心汽车部门三年以来首次盈利。

总部设在巴黎的标致周三重申2014年和中期的复兴计划目标。此前该公司表示上半年净亏损缩窄至1.14亿欧元(1.5283亿美元)，上年同期为亏损4.71亿欧元。

“我们的复兴计划已经全面起效，”首席财务官Jean Baptiste de Chatillon通过电话向记者表示，并称定价情况也有所好转。

标致今年稍早在30亿欧元的股票发行中，将股权售予中国合作方东风汽车集团(0489.HK)和法国政府。该公司此前两年累计亏损达73亿欧元。

新首席执行官Carlos Tavares承诺将把产品线削减近半、缩减产能、提高价格定位，并降低薪资和零部件成本，以将汽车部门营业利润率在2018年和2023年分别提升到2%和5%。

1月至6月期间，营运现金流大涨至16.67亿欧元。

“今日早盘PSA标致雪铁龙以远高于预期的上半年业绩，着实让我们感到惊喜。”ISI Group分析师Erich Hauser说。“看起来，公司的实际表现要比计划好得多。”

尽管面临汇率的不利因素，汽车部门仍实现了从亏损5.38亿欧元到录得700万欧元营业利润的转变，为2011年上半年以来首次公布获利。

上半年营收下降0.4%至276.16亿欧元，因新兴市场货币兑欧元持续下滑，吞噬了2.51亿欧元的获利。

“我们需要保持清醒，并认识到现在只是公司初步有了起色。”Tavares周三对分析师表示。(完)

(编译 朱晓军/洪曦; 审校 田建华/高琦)

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