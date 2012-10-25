PSA标致雪铁龙财务危机恶化 获政府出手援助

路透巴黎10月24日电---PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)公布了一项政府支持的再融资计划,将用於其放款部门,因这家陷入困境的法国汽车制造商财务状况更进一步恶化.此消息将其股价推至历史低点.

PSA标致雪铁龙为欧洲第二大汽车制造商,该公司表示,即将与债权银行就115亿欧元(149亿美元)再融资达成协议,且旗下融资部门Banque PSA Finance额外借贷的70亿欧元也获得了国家的担保.

交换条件是,标致同意在董事会派任政府和工会代表,并暂停发放股利、取消主管的股票选择权奖励.

失业和政府撙节措施拖累消费者支出,造成欧洲的低迷景况,令国内生产成本高昂且主要经营南欧市场的标致备受冲击.

"Banque PSA现在是由政府支持,"瑞士信贷驻伦敦分析师David Arnold说."情况越来越明显,卖出资产并不能阻挡现金外流."

标致股价触及了1986年以来最低水准,且今年以来挫跌45%,表现远逊於Stoxx Europe 600汽车和零件类股指数.SXAP的上涨20%.(完)

--编译 王冠中;审校 李婷仪/高琦

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