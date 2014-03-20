标致雪铁龙将削减高管层养老金规模--报导

路透巴黎3月19日 - 法国回声报报导，该国汽车制造商标致-雪铁龙(Peaugeot Citroen)(PEUP.PA)将削减高管养老金的规模。数月前，公众的批评迫使标致-雪铁龙执行长Philippe Varin放弃自己的养老金。

回声报在周四预览版中称，公司监事会已经批准了新的办法，即将公司提供的高管养老金总额从2012年的7,000万欧元调降至1,600万欧元(2,226万美元)。

标致-雪铁龙的一位发言人证实，正在修改计算养老金总额的规则，但并没有对回声报报导的数字进行评论。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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