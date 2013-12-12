标致证实考虑与东风等合伙人结盟及增资（更新版）

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路透巴黎12月12日 -法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周四表示，正在考虑与中国东风汽车(0489.HK)等合伙人展开新的商业和工业项目，以增资作为支持。

“尚未就可能的交易条款达成一致，”标致在声明中称。“协商处于初级阶段，无法保证会达成任何结论。”

据消息人士透露，标致董事会通过一项与东风汽车结盟的计划。根据该计划，东风汽车和法国政府将以标致当前股价折价40%的价格买入大量股权，但仍为少数股权股东。

要求匿名的消息人士周三表示，董事会同意就增发35亿欧元(48亿美元)股票进行最终谈判，东风汽车和法国政府将各持20%的股份。

消息人士称，这次增发股票的定价可能每股不到7欧元，东风给出的参考价最低可能达到6.85欧元。在路透报导前，标致股票周三收盘报11.50美元。

标致的发言人拒绝就这次结盟协商置评。路透在下班时间无法联系上东风的高层人员置评。法国政府也拒绝提供评论。

标致是受欧洲市场崩跌冲击最重的汽车制造商之一，该公司正在裁员并削减工厂产能，试图在两年内止住亏损。

标致即将离任的执行长PhilippeVarin曾表示，标致正在拓展与东风汽车建立更深的合伙关系。东风汽车是标致一家中国合资企业的现有合伙人。

消息人士称，东风和标致已经进行了数月的磋商，希望把合作扩展至亚洲其他国家。

该消息人士称，标致董事会周二通过的大幅折价价格，折射出状况恶化以及汇率带来的困境。

根据协议草案，在对东风和法国政府定向增发、以及向现有股东发行认股权后，东风和法国政府将各持有约20%的股份。

消息人士称，公司创立者标致家族即便在这次增资中认购了新股，仍将丧失对公司的控制权，其持有股份将由25%被稀释至15%。

对于持股7%的通用汽车(GM.N)，或其他拒绝认购新股的老股东，稀释的影响会更大。消息人士表示，标致希望在1月或2月完成交易。

标致上周任命前雷诺汽车的二号人物Carlos Tavares担任该公司的新首席执行官，这将有助于获得东风的增资。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)

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