标致确认在研究与东风等合伙人的结盟及增资事宜

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透巴黎12月12日 -PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周四表示，正在考虑与中国东风汽车(0489.HK)等合伙人展开新的商业和工业项目，以增资作为支持。
“尚未就可能的交易条款达成一致，”标致在声明中称。“协商处于初级阶段，无法保证任何结论。”(完)
(编译 王翔琼；审校)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。