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国际财经 | 2013年 12月 12日 星期四 15:24 BJT

标致确认在研究与东风等合伙人的结盟及增资事宜

路透巴黎12月12日 -PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周四表示，正在考虑与中国东风汽车(0489.HK)等合伙人展开新的商业和工业项目，以增资作为支持。

“尚未就可能的交易条款达成一致，”标致在声明中称。“协商处于初级阶段，无法保证任何结论。”(完)

(编译 王翔琼；审校)

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