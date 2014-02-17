标致家族周一将就东风汽车及政府入股案进行表决

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透巴黎2月16日 - 熟知内情消息人士表示，PSA标致-雪铁龙(Peaugeot Citroen)(PEUP.PA)的最大股东--标致家族将就两笔决定该公司未来命运的交易进行表决。
标致家族是否同意该两项交易，是标致-雪铁龙能否在周三公布2013年财报时宣布资本重组交易备忘录(MoU)内容的关键；在这起资本重整交易中，法国政府和中国合作伙伴东风汽车(0489.HK)将直接入股标致-雪铁龙。
该公司同时料将宣布与西班牙桑坦德银行(SAN.MC)在欧洲汽车贷款的合作案。
接近标致家族的消息人士表示，两项计画都将在标致家族控股公司FFP及Etablissements PeugeotFreres周一举行的董事会上讨论。
消息人士表示，“他们将决定其对资本重组交易备忘录及桑坦德计画的立场。”
欧洲汽车市场长期低迷，让标致受到重创；公司取得70亿欧元政府担保贷款的支持，而该公司已经与东风汽车就一项援助计画讨论数月时间，该计画将让东风和法国政府持有一样多的标致-雪铁龙股权。
熟知内情的消息人士向陆透表示，本周在中国进行新一轮的谈判之后，标致-雪铁龙已与东风及法国政府达成初步协议，将筹措多达40亿欧元(55亿美元)的新资本，并强化与东风的合作。
标致家族目前拥有公司25%的股权，但掌控38%的投票权。
消息人士称，该协议若原则上获得董事会通过，将会使标致家族的持股降至14%，与法国政府和东风的持股一致。
目前尚无法得知的是集团监事会主席Thierry Peugeot的立场，他极力倡议集团的独立性。
向东风及法国政府售股的计画可能是该公司存活的最后生机，此前该公司与美国通用汽车(GM.N)的合作谈判未能达成协议。
消息人士称，附带的工业计画中，标致和东风将保有并扩大现有的合资事业，扩大研发合作，并将着眼于拓展东南亚市场。
最终协议仍有待今年稍晚的股东会批准。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。