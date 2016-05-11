标致雪铁龙和东风汽车将通过通用平台打造电动汽车

路透巴黎5月11日 - 法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)和中国东风汽车(0489.HK)称，他们已于周三签署一项协议，将创建一个通用平台，自2019年起为标致、雪铁龙、DS和东风品牌打造电动汽车。

PSA还在声明中称，东风标致雪铁龙汽车公司(DPCA)计划到2020年底之前创收逾1,000元人民币(154亿美元)，并且实现“盈利性、可持续增长”。

在两年的合作基础上，这两家公司计划设计电动汽车版通用技术平台，他们自2015年4月起开发该平台。(完)