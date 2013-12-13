标致雪铁龙减记资产 与东风合作获通用汽车支持

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透巴黎/伦敦12月12日 -法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周四宣布，其境况不佳的海外业务将减记11亿欧元(15.2亿美元)资产，且公司正在进行与中国东风汽车集团结盟事宜，这项合作将可以为公司带来所需的时间和资金，摆脱目前的下滑处境。
此外，美国合作伙伴通用汽车(GM.N)宣布出售所持标致全部7%的股权，并表示不再阻拦后者与东风(0489.HK)达成协议，但坚称其与标致的行业合作联系依然十分紧密。
标致和通用周四还调低合资企业的成本节约目标，同时标致承认正在寻求与东风合作，以增资作为支持。
标致股价暴跌，因受减记消息影响，且此前一位消息人士告诉路透，标致董事会通过与东风汽车结盟的计划。根据该计划，东风汽车和法国政府将投资35亿欧元，以标致当前股价折价40%的价格买入大量股权。
“无论协议内容如何，我们从今天标致的消息中看不出一丝利多的味道，”巴克莱驻伦敦的分析师Kristina Church说。
他在投资者报告中补充说，增资后该股可能开始回升。
“但前提是标致能够动用这35亿欧元融资用于未来的成长……但实际上我们担心这笔钱会完全变成运营资金而消耗掉。”
标致和东风已在协商，将现有在中国的合作关系扩展到亚洲其它国家，并以增发计划作为支持，根据计划法国政府和东风将持有相同比例的标致股份。
标致称，协商还处在“初期阶段”，并不一定能保证一定能成功。“尚未就可能合作的业务条款达成一致。”
据一位知情人士透露，标致董事会周二批准就增发股票事宜进行最终谈判，东风汽车和法国政府将各持20%的股份。增发定价可能每股不到7欧元，东风给出的参考价最低可能达到6.85欧元。
标致股价收挫7.6%报10.625欧元，早盘一度放量跌至10.20欧元。
但两位知情人士称，该公司以及创办人Peugeot家族仍希望与东风商量出一个更高的价格。
“(增发价)7欧元或者更低，这绝不可能，”一位消息人士说，“我不知道提出的是什么价格--但并没有设定下限。”这位人士与Peugeot家族三位负责公司股权事务的成员较为接近。
东风拒绝就结盟谈判事宜置评。
“我们仍在接触当中，”公司发言人表示。“我只能说这么多。”(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍/张荻)
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