标致重申董事会支持和东风汽车谈判

路透巴黎2月6日 - 法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周四表示，董事会支持执行长Philippe Varin继续同中国东风汽车(0489.HK)展开结盟谈判。

标致雪铁龙董事会再度声明支持增资以及向法国政府和东风汽车出售股权。此前有报导称，标致家族对于协议草案存在分歧。

标致雪铁龙在一份声明中表示，在周三的会议后，标致董事“表示完全支持管理层提交的计划，并授权其继续谈判。预计董事会将在2月18日批准该计划。”

欧洲汽车市场长达六年的低迷，让标致饱受打击。该公司急需新资本来保持竞争力，同时也在寻求同东风汽车进行谈判，深化双方的合作关系。

双方的谈判已经进行了几个月，双方有意将合作拓展到其他亚洲国家。标致计划发行30亿欧元(41亿美元)新股，用来支持扩大合作，东风汽车和法国政府将认购相当的规模。(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

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