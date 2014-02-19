标致雪铁龙宣布与东风汽车资本结盟（更新版）

路透巴黎2月19日 -PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周三宣布与中国东风汽车集团(0489.HK)达成规模30亿欧元的资本结盟，并表示增资能为公司赢得恢复元气的时间，此前公布2013年再度录得亏损，亏损幅度为23.2亿欧元。

PSA标致雪铁龙在一份声明中宣布，东风汽车和法国政府将各自向该公司投资8亿欧元，持股各占14%，创始人雪铁龙家族的持股则减少。这证实了稍早的媒体报导。

PSA标致雪铁龙公布了与东风的合作新目标，但警告称直到2016年之前可能都无法消除亏损，这比起之前承诺的时间晚了一年。

“万事俱已经备，雪铁龙作为重要的国际汽车商将焕发新的生机，”财务总监Jean-Baptiste de Chatillon在电话会议上称。

“我们拥有产品，团队和技术，现在又有了新的均衡而稳定的持股结构。”

雪铁龙核心业务汽车部门的亏损收窄30%至10.4亿欧元，大幅削减投资的举措未能扭亏为盈。净债务则升至41.5亿欧元。

但营运现金支出为4.26亿欧元，好于公司将上年30亿欧元现金支出削减至少一半的目标。

新型市场货币汇率大跌，加剧了雪铁龙的净亏，亦导致集团营收下降2.4%至540.9亿欧元。2012年则是因资产减记而亏损50亿欧元。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)

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