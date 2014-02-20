《热点透视》标致改头换面 蓄势待发摆脱危机阴影

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck
路透伦敦2月19日 -标致(PEUP.PA)增资30亿欧元，是这家欧洲车厂改头换面的最后一步。增资后将协助降低标致集团的债务，并提高研发实力。在此之前，标致已经采行一些缩减成本的重要措施，大幅改款车种，而且正在变得更加全球化。标致执行长将由一位汽车业老将接棒。此外，饱受打击的欧洲汽车市场终于复苏了。
前路或许不会一帆风顺，标致集团的新股权结构可能会为日后危机埋下隐患。新的标致将由三大少数股东控制--法国政府、中国东风(0489.HK)及标致创始家族--三大股东各持股14%。
目前三大股东对外口径一致。但等到蜜月期结束，各自不同的利益考量可能浮现。法国政府非常希望保住国内工作岗位，将会反对在法国进一步缩编。东风在中国另外与雷诺(RENA.PA)、日产(7201.T)及本田(7267.T)都有合资事业，可能会影响它对标致的忠诚度。此外，失去集团控制地位这件事，已经造成标致家族内部分裂。
但是标致与东风资本结盟，确实创造了契机。东风与标致有20年的合作历史，双方计划在其他亚洲市场扩大版图。这项结盟到2020年预计将为标致带来一年价值4亿欧元的综效。
等到前任雷诺汽车营运长(COO)CarlosTavares接掌标致，标致达成远大目标的机率将更高。Tavares以熟悉实务的业界专家美誉着称。他上任后的头号任务将是改善标致在巴西及俄罗斯的惨淡业务。
这位新任CEO正好在绝佳时机加入。标致在2013年已经减少亏损。旗下欧洲部门的重整计划有望在2016年之前达到一年减少20亿欧元成本。虽然标致与通用汽车(GM.N)在欧洲的合作关系缩减，但这项合作仍预计在2018年之前将带进4.30亿欧元的综效。由于拥有新的车款阵容，标致搭上欧洲市场复苏顺风车的条件不错。前方仍然不少考验。但大幅改装之后标致，看起来更有能力应付各种冲击了。(完)
(编译 蔡美珍；审校 田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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