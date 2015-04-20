标致雪铁龙和东风将投资2亿欧元 建设小型汽车生产平台

路透上海4月19日 - 法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)和中国东风汽车集团(0489.HK)将投资2亿欧元(2.16亿美元)，开发一个小型汽车生产技术平台，帮助他们增加产品阵容，以提振在东南亚和中国的销量。

PSA标致雪铁龙称，双方的合资公司计划今年在中国售出80万辆汽车，到2020年售出150万辆。2014年在中国销量为70万辆以上。

PSA标致雪铁龙董事会主席Carlos Tavares在上海车展周一开始前表示，对于PSA标致雪铁龙以比预期更快的速度扭亏为盈，合资公司的表现起到了很大贡献。

PSA标致雪铁龙称，两家公司计划在上海建立一个联合技术中心，为亚洲市场研发汽车。

该公司称，投资的60%将由标致承担，其余40%由东风出资。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。