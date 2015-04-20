标致雪铁龙和东风将投资2亿欧元 建设小型汽车生产平台

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月19日 - 法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)和中国东风汽车集团(0489.HK)将投资2亿欧元(2.16亿美元)，开发一个小型汽车生产技术平台，帮助他们增加产品阵容，以提振在东南亚和中国的销量。
PSA标致雪铁龙称，双方的合资公司计划今年在中国售出80万辆汽车，到2020年售出150万辆。2014年在中国销量为70万辆以上。
PSA标致雪铁龙董事会主席Carlos Tavares在上海车展周一开始前表示，对于PSA标致雪铁龙以比预期更快的速度扭亏为盈，合资公司的表现起到了很大贡献。
PSA标致雪铁龙称，两家公司计划在上海建立一个联合技术中心，为亚洲市场研发汽车。
该公司称，投资的60%将由标致承担，其余40%由东风出资。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。