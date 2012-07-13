PSA标致雪铁龙将裁员8000人

法国汽车制造商PSA标致雪铁龙宣布裁减8,000个工作岗位，并将关闭巴黎附近的欧奈工厂，以应对亏损加剧的局面。此举可能在欧洲引发更多重组活动和政治紧张。法国总统办公室表示，奥朗德总统对标致的决定“极为关切”，并要求政府部长们尽力限制此举带来的社会冲击。