标致雪铁龙董事会批准东风汽车注资计划 为开始协商交易价格扫清道路

* 标致董事会同意东风注资的计划--消息

* 通过分两阶段增发股份筹资30亿欧元--消息

路透巴黎/伦敦1月20日 -法国汽车厂商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)朝着与中国东风汽车(0489.HK)结盟迈出了关键的一步，其董事会批准了稀释Peugeot家族股权的计划。该计划关乎标致雪铁龙的生存，也存在一些争议。

知情消息人士周一表示，标致董事会原则上同意增资，让东风汽车和法国政府获得其少数股权，而且Peugeot家族放弃公司控制权。这令支持另一替代计划的标致董事长Thierry Peugeot受到打击。

之前标致公布2013年全球汽车销量再降4.9%，当时管理层拒绝就与东风之间的协商置评。

该公司股价最多下滑9.8%，因有消息称董事会决定继续推进原定计划，包括发行30亿欧元(41亿美元)新股，而这将稀释现有股权。

标致曾表示需要新资金来保持竞争力，并与东风汽车进行磋商以加强联系。东风汽车是该公司在华合资企业的合作伙伴。

两家公司花了数月时间讨论扩大在其它亚洲国家的合作问题，前提是标致新发数十亿欧元新股，东风集团和法国政府将大量认购。

欧洲市场经过长达六年的下滑，已跌至20年低点，标致是最大的受害者之一。预计该公司下月将证实，去年在重组成本之外还消耗了约15亿欧元的现金。

据消息人士透露，标致本次增资计划分为两个阶段：预留增资(东风汽车和法国政府购买规模相当的股份)以及面向市场发行新股。

一位消息人士说，由于市场环境出现改善迹象，Thierry Peugeot曾提出替代方案，加大市场发行的规模以取代法国政府的出资，这或许可以让Peugeot家族保留第一大股东的地位。

Peugeot家族目前通过持有公司25%的股份享有38%的投票权。

但该消息人士称，法国政府拒绝了这项提议，董事会也在周日晚间原则上同意Peugeot家族、法国政府和东风汽车最终持有相同股权。

法国财长莫斯可维西在会前表示，法国政府“将竭尽全力并通过其影响力来确保标致仍是一家法国控股的汽车厂商。”

消息人士表示，标致董事长力推另一计划也令Peugeot家族和管理层出现分歧，因为其脱离了家族控股企业FFP(FFPP.PA)总裁Robert Peugeot与即将卸任的标致执行长Philippe Varin所支持的框架。

一位消息人士表示，现在已经确定Thierry Peugeot最终将由一位新的独立董事长取代，法国政府支持资深公务员和工业家Louis Gallois接任，后者已经加入标致董事会。

另一位消息人士称，标致董事会批准东风汽车注资计划，为开始协商交易价格扫清道路。迄今东风汽车提出的报价约为每股7欧元，标致则坚持每股8欧元的价格。

这位消息人士称，相应的持股比例--可能在10-15%之间--则要看交易定价和市场形势，这也可能影响到预留增资和市场发行的相对规模。

据一位消息人士，东风和法国政府将各注资5-8亿欧元，Peugeot家族也拿出1亿欧元购买新股。

标致股价周一收跌11.1%至10.205欧元。

标致称其2013年欧洲汽车销量下滑7.3%影响其整体销售表现，欧洲市场占公司总销量的一半以上。

不过拉美和中国市场销量增加26%至55.7万辆。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 徐文焰)

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