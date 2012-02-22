标致雪铁龙称正进行结盟协商 媒体称对象为通用汽车

* PSA标致雪铁龙称正在进行协商,但未提及协商对象

* LaTribune.fr及金融时报报导称PSA正与通用汽车洽谈结盟

路透巴黎2月22日电---欧洲第二大汽车制造商法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)表示,正在就可能的合作与结盟进行协商,但并未论及其可能合作的对象;此前媒体报导指出,该公司与通用汽车(GM.N)的协商已经到了後期阶段.

根据一网路媒体及金融时报的报导,这项结盟不仅止于生产上的合作,但并非两家公司进行合并.

PSA标致雪铁龙周三稍早发表简短声明称,"在全球化策略及改善营运表现的考量下,PSA标致雪铁龙正寻求潜在的合作及结盟."

"协商已在进行当中,现阶段的协商无法保证会达成最终协议."

目前路透尚未联络上PSA公司方人士对此置评.

法国网路媒体LaTribune.fr周二稍晚报导引述匿名消息人士谈话指出,PSA与美国通用汽车的结盟协商已经到了後期阶段,不过还未达成协议.

"我们经常与同行进行讨论,除此之外无可置评."通用汽车发言人Kelly Cusinato表示.

LaTribune.fr报导称,PSA与通用汽车的讨论于数月之前展开,讨论内容已经到了特定生产结盟以外的领域,与PSA现有和福特汽车(F.N)、丰田汽车(7203.T)及宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)的合作不同.

报导并提到,若双方达成协议,可能在3月初的日内瓦车展上公布.

金融时报亦在周二网站报导中指出,两家公司的结盟谈判已经到了更进一步的阶段.两位熟悉此计画的消息人士指出,两家公司结盟後将在欧洲合作生产汽车及零组件.

若两家公司果真结盟,则标致和通用旗下的欧宝(Opel)/Vauxhall事业料将合作开发引擎(发动机)、传动系统以及可以贴上各自品牌销售的整车.

熟知该计划的人士向金融时报表示,结盟并非合并,不太可能涉及交换股权.(完)

--编译 张明钧; 审校 白云

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