标致雪铁龙称正进行结盟协商 媒体称对象为通用汽车

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* PSA标致雪铁龙称正在进行协商,但未提及协商对象
* LaTribune.fr及金融时报报导称PSA正与通用汽车洽谈结盟
路透巴黎2月22日电---欧洲第二大汽车制造商法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)表示,正在就可能的合作与结盟进行协商,但并未论及其可能合作的对象;此前媒体报导指出,该公司与通用汽车(GM.N)的协商已经到了後期阶段.
根据一网路媒体及金融时报的报导,这项结盟不仅止于生产上的合作,但并非两家公司进行合并.
PSA标致雪铁龙周三稍早发表简短声明称,"在全球化策略及改善营运表现的考量下,PSA标致雪铁龙正寻求潜在的合作及结盟."
"协商已在进行当中,现阶段的协商无法保证会达成最终协议."
目前路透尚未联络上PSA公司方人士对此置评.
法国网路媒体LaTribune.fr周二稍晚报导引述匿名消息人士谈话指出,PSA与美国通用汽车的结盟协商已经到了後期阶段,不过还未达成协议.
"我们经常与同行进行讨论,除此之外无可置评."通用汽车发言人Kelly Cusinato表示.
LaTribune.fr报导称,PSA与通用汽车的讨论于数月之前展开,讨论内容已经到了特定生产结盟以外的领域,与PSA现有和福特汽车(F.N)、丰田汽车(7203.T)及宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)的合作不同.
报导并提到,若双方达成协议,可能在3月初的日内瓦车展上公布.
金融时报亦在周二网站报导中指出,两家公司的结盟谈判已经到了更进一步的阶段.两位熟悉此计画的消息人士指出,两家公司结盟後将在欧洲合作生产汽车及零组件.
若两家公司果真结盟,则标致和通用旗下的欧宝(Opel)/Vauxhall事业料将合作开发引擎(发动机)、传动系统以及可以贴上各自品牌销售的整车.
熟知该计划的人士向金融时报表示,结盟并非合并,不太可能涉及交换股权.(完)
--编译 张明钧; 审校 白云
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。